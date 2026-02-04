Очевидцы сообщили о мощном пожаре на северо-западе Москвы

Очевидцы сообщили о мощном пожаре в районе жилого комплекса «Митинский лес» на северо-западе Москвы. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По предварительным данным, огонь охватил частный дом. На кадрах видно, как над горящим зданием поднимается высокий столб густого черного дыма, заметный издалека.

Информация о пострадавших и причинах возгорания на данный момент не поступала. Официальные службы ситуацию пока не комментировали.

До этого на находящемся в центре Одинцово складе с текстилем произошел сильный пожар. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Густой черный дым и зарево от пожара были видны издалека.

В начале февраля в подмосковной деревне Воеводино топка камина привела к пожару, при котором не выжили мужчина и женщина. В МЧС отметили, что трагедия случилась из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Кроме того, в помещении не были установлены пожарные извещатели.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар в конюшне.