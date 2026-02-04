Франция вызвала недовольство в ЕС отказом согласовать кредит Украине на €90 млрд

Среди евродипломатов нарастает недовольство в адрес Франции, которая препятствует согласованию условий выдачи кредита Украине на €90 млрд. Об этом пишет Politiсo со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

По их словам, обсуждение условий выдачи кредита Киеву предположительно возобновится 4 февраля, в нем примут участие послы стран Евросоюза.

«Франция очень упряма и упорна в продвижении своего варианта», — заявил изданию один из европейских дипломатов.

Главной проблемой при согласовании условий кредита, который был одобрен на саммите ЕС в декабре 2025 года, стало решение о доступе не входящих в Евросоюз стран к участию в оплачиваемых на кредитные средства закупках. Франция настаивает на том, что если «третьи страны» хотят получить выгоду от программы помощи Украине, они тоже должны внести финансовый вклад. В Париже пояснили, что в противном случае они окажутся в более удобном положении, чем сами кредиторы, а это несправедливо.

Из €90 млрд кредита большая часть (€60 млрд) предназначена на закупку вооружения для украинских войск, а оставшиеся средства пойдут на покрытие нужд дефицитного бюджета страны. Politiсo подчеркивает, что первый транш планируется направить не позже апреля 2026 года, поскольку в противном случае у Киева не хватит ресурсов на продолжение боевых действий.

По данным украинского Минфина, в 2025 году страна получила от G7 («Большой семерки») $37,9 млрд кредитных средств по программе, в рамках которой погашение займа планируется осуществлять за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов.

Ранее Франция выступала против закупки Украиной британских ракет Storm Shadow на кредитные средства ЕС.