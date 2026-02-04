Размер шрифта
Поставки минтая на российский рынок достигли исторического максимума

АДМ: на российский рынок поставили 271 тыс. тонн продукции из минтая
Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

В 2025 году объем поставок продукции из минтая на российский рынок достиг рекордных 271 тыс. тонн, что на 7% больше показателя 2024 года. Об этом заявил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак, передает газета «Известия».

Самый большой прирост показали наиболее востребованные у россиян мороженный минтай 188 тыс. тонн и филе минтая — более 55 тыс. тонн.

«Среднедушевое потребление минтая в России по итогам 2025 года оценивается в 4,4 кг, а его доля в рыбной корзине — на уровне 20%», — сказал Буглак.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на выводы аналитического центра Рыбного союза сообщал, что с января по ноябрь 2025 года Россия купила у Чили рыбы на 327 миллионов долларов.

В сентябре прошлого года президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак рассказал, что импортную продукцию из минтая на российском рынке заместила отечественная.

Ранее россиян предупредили о подорожании мяса и рыбы из-за пошлин США.
 
