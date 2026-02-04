Ряд школ Белгородской области перевели на дистант

После обстрела школы и детсады в Белгородской области перевели на дистант

В десяти округах Белгородской области 4 февраля школы и колледжи переведены на дистанционный формат. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, это решение связано с объемом повреждений инфраструктуры после ночного ракетного обстрела объектов энергетики. При этом учебные заведения города Белгорода работают в штатном режиме.

Чиновник также предупредил население, что в течение дня во время восстановительных работ возможны аварийные отключения.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Зафиксировали серьезные повреждения на инфраструктурном объекте.

В результате дневной атаки по Белгородской области пострадали боец подразделения «Орлан» и местный житель. Обоих мужчин госпитализировали.

