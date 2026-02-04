Эксперт объяснил, почему Макрон добивается контактов с Путиным

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в интервью «Новости Mail» прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению эксперта, Париж хочет стать полноценным участником мирного процесса по Украине.

«Они обижаются, что Европу отодвинули, и переживают, что русские с американцами напрямую договорятся об урегулировании конфликта», — сказал политолог.

Проблема в том, что на сегодняшний день со стороны Франции не видно прагматичного подхода к решению конфликта на Украине — с начала СВО в адрес России Париж высказывает лишь различные обвинения. Маловероятно, что эта позиция изменилась, добавил Федоров.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка его контактов с Путиным ведется на техническом уровне. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, в настоящее время идет подготовка к будущим дискуссиям об окончании украинского конфликта по линии «Коалиции желающих», отметил политик.

