Бабушка убитого в Петербурге мальчика рассказала о его последнем дне жизни

Фонтанка: в день пропажи у убитого мальчика из Петербурга не было телефона

Родственники жестоко убитого в Петербурге мальчика Паши не знали, куда он уехал в день исчезновения. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на бабушку ребенка.

По ее словам, обычно внук подрабатывал недалеко от дома, протирал фары водителям около местного кафе вместе с другими детьми. У школьника не было телефона, но он всегда возвращался домой к пяти часам вечера.

В день пропажи он отпросился погулять. Паша отправился не на обычное место подработки, а к супермаркету, до которого нужно ехать две остановки.

«Дочка мне позвонила, как только ребенок пропал. Мы все искали: по дворам, по деревням, частному сектору. Заходили во все большие магазины», – рассказала бабушка.

Семья, по ее словам, предполагала, что мальчик мог случайно сесть не на тот автобус. Позже они обратились в полицию.

Говоря о подработке мальчика, женщина подчеркнула, что мывшие фары дети приходили на парковку из желания заработать собственные деньги.

«За 100 рублей фары протрут. Дадут деньги — вот им и счастье. Кто на телефон копил, кто на что-то еще», – сообщила родственница мальчика.

Тело Паши обнаружили накануне в водоеме Ленинградской области. Подозреваемым в убийстве стал 38-летний мужчина, к которому в машину сел мальчик. На данный момент он находится под арестом.

