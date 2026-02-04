Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Бабушка убитого в Петербурге мальчика рассказала о его последнем дне жизни

Фонтанка: в день пропажи у убитого мальчика из Петербурга не было телефона
Shutterstock/Evtushkova Olga

Родственники жестоко убитого в Петербурге мальчика Паши не знали, куда он уехал в день исчезновения. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на бабушку ребенка.

По ее словам, обычно внук подрабатывал недалеко от дома, протирал фары водителям около местного кафе вместе с другими детьми. У школьника не было телефона, но он всегда возвращался домой к пяти часам вечера.

В день пропажи он отпросился погулять. Паша отправился не на обычное место подработки, а к супермаркету, до которого нужно ехать две остановки.

«Дочка мне позвонила, как только ребенок пропал. Мы все искали: по дворам, по деревням, частному сектору. Заходили во все большие магазины», – рассказала бабушка.
Семья, по ее словам, предполагала, что мальчик мог случайно сесть не на тот автобус. Позже они обратились в полицию.

Говоря о подработке мальчика, женщина подчеркнула, что мывшие фары дети приходили на парковку из желания заработать собственные деньги.

«За 100 рублей фары протрут. Дадут деньги — вот им и счастье. Кто на телефон копил, кто на что-то еще», – сообщила родственница мальчика.

Тело Паши обнаружили накануне в водоеме Ленинградской области. Подозреваемым в убийстве стал 38-летний мужчина, к которому в машину сел мальчик. На данный момент он находится под арестом.

Ранее стали известны подробности о семье подозреваемого в убийстве мальчика в Петербурге.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!