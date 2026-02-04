Гузееву и Собчак могут заставить выплачивать долги обманутым покупателям застройщика

Телеведущих Ларису Гузееву и Ксению Собчак хотят заставить выплачивать долги застройщика Сергея Домогацкого. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гузееву и Собчак обвиняют в соучастии мошеннической схемы Домогацкого. На данный момент застройщик проходит процедуру банкротства. Сумма ущерба жертв мошенника оценивается в 500 млн рублей.

По данным Mash, обманутые покупатели потребовали субсидиарной ответственности Собчак и Гузеевой по долгам Домогацкого, пока не доказано обратное.

В июне 2025-го Домогацкого обвинили в мошенничестве с виллами на Бали. Потерпевшие вложились в недвижимость, но не получили ее. Ущерб составил больше 31 млрд рупий (около 150 млн рублей). Для привлечения покупателей блогер использовал рекламу с участием Ларисы Гузеевой, Лолиты Милявской и Ксении Собчак.

В ноябре Гузеева, комментируя скандал, заявила, что сама купила у Домогацкого виллу и не получила ее. А Лолита уверила, что не призывала покупать дома на Бали и в Никарагуа.

Ранее Айза сообщила об угрозах скандально известного застройщика.