Трамп объяснил, почему до сих пор не ознакомился с файлами Эпштейна

Трамп заявил, что у него нет времени изучать материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп в эфире CNN заявил, что у него нет времени, чтобы ознакомиться с материалами по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

«Нет. У меня много всего. Я делаю много всего», — сказал американский лидер в ответ на вопрос, ознакомился ли он с опубликованными материалами.

Трамп пояснил, что большинство времени тратит на управление страной. Кроме того, в числе приоритетов он назвал информирование населения о своих успехах.

Во время беседы с журналистами американский лидер удивился повышенному вниманию финансисту. Трамп сообщил, что пока Эпштейн был жив, «никому не было до него дела». Однако как только его не стало, «все забеспокоились», указал президент США.

30 января минюст США рассекретил более 3 млн файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В числе прочего в документах упоминался Дональд Трамп и его жена Мелания. В архиве обнаружены показания бывшей помощницы Эпштейна, которая рассказала, что именно финансист познакомил нынешнего президента США с первой леди.

