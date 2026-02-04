Размер шрифта
В космосе обнаружена молекула, объясняющая происхождения жизни

Nature: в центре Млечного Пути обнаружена крупнейшая серосодержащая молекула
NASA/ESA

Астрономы впервые обнаружили в межзвездном пространстве самую крупную на сегодняшний день серосодержащую органическую молекулу, что может приблизить ученых к пониманию химических истоков жизни. Речь идет о тиэпине (2,5-циклогексадиен-1-тионе, C₆H₆S) — кольцевой молекуле из 13 атомов, участвующей в биохимических реакциях. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Молекулу нашли в молекулярном облаке G+0.693–0.027 — области активного звездообразования вблизи центра Млечного Пути, примерно в 27 тысячах световых лет от Земли.

До сих пор в межзвездной среде удавалось обнаружить лишь небольшие серосодержащие соединения — не более шести атомов. При этом более сложные молекулы с серой давно находят в метеоритах, что создавало разрыв между космической химией и веществами, связанными с земной жизнью. Открытие тиэпина впервые напрямую связывает эти два уровня.

Чтобы подтвердить находку, ученые совместили астрономические наблюдения с лабораторными экспериментами. В лаборатории они синтезировали тиэпин, подвергнув родственное соединение — тиофенол — электрическому разряду напряжением около 1000 вольт. Затем с помощью высокоточного спектрометра были измерены радиочастотные «отпечатки» молекулы, которые совпали с сигналами, зафиксированными радиотелескопами IRAM и Yebes в Испании.

По словам авторов работы, обнаружение такой сложной молекулы в «молодом» и еще беззвездном облаке показывает, что химическая подготовка к возникновению жизни начинается задолго до формирования звезд и планет. Структура тиэпина близка к органическим соединениям, найденным в кометах и метеоритах, что указывает на их возможное космическое происхождение.

Ученые считают, что это открытие — лишь начало: в межзвездной среде могут существовать и другие сложные серосодержащие молекулы, пока недоступные для наблюдений. Все больше данных указывает на то, что ключевые «кирпичики» жизни формируются в космосе и могут быть гораздо более распространены, чем считалось ранее.

Ранее в Японии обнаружили новый гигантский вирус, скрывающий тайну происхождения жизни.
 
