Еврокомиссия предоставит 20-й пакет санкций против России

Euractiv: Еврокомиссия представит послам ЕС 20-й пакет антироссийских санкций
AP

Еврокомиссия 4 февраля должна представить послам стран ЕС 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает портал Euractiv.

По словам европейских чиновников, изначально ожидалось, что эти меры будут обнародованы 3 февраля. Согласно анонсу, предложения могут включать полный запрет на морское обслуживание так называемого теневого флота, а также более жесткие ограничения на экспорт предметов роскоши и импорт российских удобрений, пишет портал.

2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении 20-го по счету пакета санкций против России. Она подчеркнула, что «день за днем, год за годом» поддержка Украины со стороны Европы остается неизменной. При этом агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС планирует запретить себе приобретать у России медь, платину, иридий и родий.

29 января глава МИД Франции Франции Жан-Ноэль Барро в комментарии к введению 20-го пакета санкций сообщил, что он должен содержать крайне жесткие меры в отношении так называемого теневого флота России.

Ранее глава МИД Чехии не увидел причин для снятия санкций с России.
 
