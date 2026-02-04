Работника детского сада обвинили в сексуальном насилии над малышами

В Британии воспитателя детсада судят за насилие над детьми в возрасте 2-3 лет

Работник детского сада попал под суд за сексуальное насилие над малышами. Об этом пишет Mirrror.

Перед Королевским судом Бристоля предстал 30-летний Натан Беннетт, его обвиняют в насилии над пятью детьми в возрасте двух-трех лет. Инцидент, после которого на Беннетта обратили внимание правоохранители, произошел 26 февраля прошлого года в детском саду, где мужчина работал с июля 2024-го.

Он всегда был излишне тактилен, и в конце концов коллеги заметили, что у Натана были более крепкие отношения с одними детьми, чем с другими. На видеозаписи, сделанной в конце февраля 2025 года, видно, как Беннетт засовывает руку в штаны ребенка. После этого его пригласили на разговор.

«У него была группа из пяти детей, к которым он испытывал ревнивую привязанность. Он брал их под свой контроль. Его поведение было чрезмерно ласковым по отношению к ним, помимо того, что он сажал их себе на колени, он целовал их в лицо, например, в щеку или лоб», — вспоминает другой воспитатель.

Кроме того, по ее словам, Беннет приходил на работу в одних и тех же брюках, которые были в дырах, в том числе в области промежности.

«Человек, которому доверена ответственность за вашего ребенка, забота о нем, воспитание его, в то время как вы не можете обеспечить эту родительскую заботу, злоупотребляет своим положением, доверием, своей ролью и совершает сексуальное насилие над вашим ребенком. Это кошмар для любого родителя», — заявила, выступая перед присяжными, прокурор Вирджиния Корнуолл.

В итоге Беннетт признал себя виновным в «сексуальном интересе к мальчикам дошкольного возраста», в основном двух- и трехлетним, но отверг часть обвинений, включая изнасилование ребенка младше 13 лет и насильственное проникновение, судебное разбирательство продолжается.

