На Западе рассказали о «безответной любви» Эпштейна к Путину

Настойчивые попытки финансиста Джеффри Эпштейна встретиться с президентом Владимиром Путиным говорят о его «безответной любви» к российскому лидеру. Об этом пишет Sky News.

В материале отмечается, что имя Владимира Путина фигурирует в файлах Эпштейна более 1000 раз, однако это «не подразумевает каких-либо противоправных действий, и нет никаких доказательств того, что они когда-либо встречались, но, судя по всему, Эпштейн очень этого хотел».

Согласно данным Sky News, Эпштейн с 2011 по 2018 год неоднократно пытался установить контакты с президентом России. Большая часть попыток организовать контакт была предпринята через Турбьерна Ягланда, который был генсеком Совета Европы с 2009 по 2019 года.

Например, в 2018 году финансист в очередной раз заявлял ему, что «очень хотел бы встретиться с Путиным».

«Это, безусловно, не неопровержимое доказательство вины — похоже, речь идет скорее о безответной любви [Эпштейна к Путину]», — говорится в тексте.

До этого пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не получал от американского финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

