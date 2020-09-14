Минниханов лидирует на выборах в Татарстане
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За действующего главу Татарстана Рустама Минниханова проголосовали 1,93 млн избирателей (83,35%) по результатам 100% обработки протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Центризбиркома региона Андрея Кондратьева.
За пост главы Татарстана боролись пять претендентов: Альфред Валиев (4,64% голосов), Олег Коробченко (3,58%), Рустам Минниханов (83,28%), Альмир Михеев (4,93%), Владимир Сурчилов (2,84%).
Всего в республике 2,94 млн избирателей.
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