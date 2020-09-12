В Палестине сочли нормализацию отношений с Израилем признаком слабости

Нормализация отношений между Израилем и частью государств на Ближнем востоке отразила «слабость и крах» правительств стран арабского мира. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил специальный представитель президента Палестины Набиль Шаат.

«Нормализация отношений некоторых арабских стран с Израилем является истинным отражением слабости и краха, с которыми сталкиваются некоторые арабские правительства. Слова о том, что нормализация отвечает интересам палестинского дела, — пустые, дешевые и бессмысленные разговоры», — возмутился Шаат.

По его словам, нормализация стала возможной по причине отсутствие в арабском мире крупных и весомых лидеров.

Ранее королевство Бахрейн и ОАЭ при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились установить дипломатические отношения с Израилем. Церемония подписания соглашений намечена на 15 сентября в Белом доме.

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