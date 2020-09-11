Израиль и Бахрейн договорились о дипломатических отношениям при посредничестве США
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Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Израиль и Бахрейн согласились на мирное соглашение.
Трамп начал свое сообщение словами «очередной исторический прорыв сегодня». Он также отметил, что это вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней.
13 августа Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения, о чем также сообщил Трамп. После этого политику даже предложили дать Нобелевскую премию мира.
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