Израиль и Бахрейн договорились о дипломатических отношениям при посредничестве США

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Израиль и Бахрейн согласились на мирное соглашение.

Трамп начал свое сообщение словами «очередной исторический прорыв сегодня». Он также отметил, что это вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней.

13 августа Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения, о чем также сообщил Трамп. После этого политику даже предложили дать Нобелевскую премию мира.

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