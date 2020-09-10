Трамп заявил об улучшении здоровья Ким Чен Ына
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трам прокомментировал на своей странице в Twitter состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Ким Чен Ын здоров. Никогда не недооценивайте его!» — написал американский лидер.
Ранее глава Белого дома заявлял, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером, и если демократы придут к власти в Соединенных Штатах, то они начнут конфликт с Северной Кореей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп снова заявил о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном
— Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала о подмигнувшем ей Ким Чен Ыне
— Трамп назвал Болтона «придурком» после слов о письмах Ким Чен Ына