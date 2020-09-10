Трамп заявил об улучшении здоровья Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трам прокомментировал на своей странице в Twitter состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Ким Чен Ын здоров. Никогда не недооценивайте его!» — написал американский лидер.

Ранее глава Белого дома заявлял, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером, и если демократы придут к власти в Соединенных Штатах, то они начнут конфликт с Северной Кореей.

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