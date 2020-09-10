СМИ: в Афганистане власти проведут переговоры с талибами*

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Делегация правительства Афганистана направится в Доху, чтобы провести переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), сообщил телеканал «Толо ньюс».

Предположительно, переговоры пройдут в субботу, 12 сентября.

Власти и талибы должны обсудить шаги по восстановлению мира в Афганистане.

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