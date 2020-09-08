Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию 75-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Согласно тексту документа, после завершения участия Путина лидером делегации станет глава МИД России Сергей Лавров. До этого Лавров будет исполнять роль члена делегации.

Кроме того, членом делегации также назначен председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

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