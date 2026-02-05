Русские героини проиграли в тренде о «бережливом шике»

Героиня романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» стала олицетворением тренда frugal chic («бережливый шик»). Об этом стало известно «Газете.Ru» из опроса, проведенного книжными сервисами «Литрес» и LiveLib.

Тренд «бережливый шик», ставший вирусным в начале 2026 года, подразумевает следование принципу «меньше, но лучше», покупку базовых, но качественных вещей и говорит о ценности интеллектуального развития.

В литературе главной frugal chic girl стала Элизабет Беннет, за нее проголосовали 30% участников опроса. В топ-5 также вошли: Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте (26%), Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (22%), героиня романтической повести Александра Грина «Алые паруса» Ассоль (16%) и Джо Марч из «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт (14%).

Участники опроса отметили, что каждая сторонница «бережливого шика» обязана прочитать: «Гордость и предубеждение» (30%), «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова (28%), «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте (26%), «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт (22%) и «Анну Каренину» Льва Толстого (19%).

Опрос проводился в январе 2026 года. В нем приняли участие более 700 пользователей из разных городов России.

