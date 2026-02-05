Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Русские героини проиграли в тренде о «бережливом шике»

Литрес: Элизабет Беннет стала иконой «бережливого шика» в литературе
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Героиня романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» стала олицетворением тренда frugal chic («бережливый шик»). Об этом стало известно «Газете.Ru» из опроса, проведенного книжными сервисами «Литрес» и LiveLib.

Тренд «бережливый шик», ставший вирусным в начале 2026 года, подразумевает следование принципу «меньше, но лучше», покупку базовых, но качественных вещей и говорит о ценности интеллектуального развития.

В литературе главной frugal chic girl стала Элизабет Беннет, за нее проголосовали 30% участников опроса. В топ-5 также вошли: Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте (26%), Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (22%), героиня романтической повести Александра Грина «Алые паруса» Ассоль (16%) и Джо Марч из «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт (14%).

Участники опроса отметили, что каждая сторонница «бережливого шика» обязана прочитать: «Гордость и предубеждение» (30%), «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова (28%), «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте (26%), «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт (22%) и «Анну Каренину» Льва Толстого (19%).

Опрос проводился в январе 2026 года. В нем приняли участие более 700 пользователей из разных городов России.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на обман после отмены концертов оркестра Muse.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!