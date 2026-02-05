Размер шрифта
Легенда «Спартака» рассказал, стоит ли Акинфееву завершить карьеру

Футболист Бубнов допустил, что Акинфеев может завершить карьеру
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» допустил, что голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев завершит карьеру.

«Посмотрим этот сезон, если он начнёт пускать или неуверенно играть, то надо тогда Торопа наигрывать. У Торопа чего не хватает на сегодняшний день? Такого опыта, как у Акфинеева, и влияния на игроков», — сказал Бубнов.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на четвертом месте в турнирной таблице. Команда имеет 36 баллов.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев стал лауреатом премии «За верность».
 
