В парламенте Грузии заявили, что Саакашвили не сможет стать премьером

Депутаты парламента Грузии выразили мнение, что бывший президент республики Михаил Саакашвили не сможет стать новым премьер-министром страны, так как грузинский народ не верит его заявлениям относительно того, что он сожалеет о своих ошибках во время своего президентства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Его комические заявления никак не повлияют на предвыборную среду. Он никогда не сможет стать примером ни на два, ни на четыре, ни на шесть лет, так как грузинский народ уже этого не допустит», — сказал независимый депутат Бека Нацвлишвили.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться к власти на родину мирным путем.

Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них политик был заочно приговорен к тюремным срокам. С 2015 по 2016 год он занимал пост губернатора Одесской области. Однако впоследствии тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский в 2019 году вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая 2020 года Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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