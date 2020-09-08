В ГПК Белоруссии рассказали подробности о попытке «прорыва» через границу членов КС оппозиции

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не была в салоне автомобиля, который пересек границу с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.

По данным комитета, Колесникову вытолкали из машины.

До этого сообщалось, что ее задержали при незаконном пересечении белорусско-украинской границы.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.