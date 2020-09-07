В Кремле прокомментировали возмутивший сербских чиновников пост Захаровой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о посте официального представителя МИД ПФ Марии Захаровой, которая высмеяла президента Сербии Александра Вучича, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Захарова опубликовала в Facebook фотографию с визита делегации, где президент Вучич сидит напротив американского главы Дональда Трампа. Вместе с этим к публикации представитель внешнеполитического ведомства прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». Положение сербского лидера на фото Захарова сравнила с допросом и призвала садиться как на второй фотографии.

Песков отметил, что, возможно, действительно возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками Захаровой. Однако активность российских дипломатов в социальных сетях является необходимой частью их работы.

«Я знаю, что моя коллега уже принесла извинения. Что касается эмоционального фона, то здесь можно сказать, что в нашей европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, то нам гораздо ближе «круглый стол» короля Артура. Вот все, что я могу сказать», — добавил он.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что у России и Сербии остаются дружеские, партнерские отношения.

«Сербский народ – это братский нам народ. МИД РФ делает очень много для развития и углубления наших отношений, в том числе для пассивной защиты интересов Сербии на международном уровне», — резюмировал он.

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