Лавров заявил о готовности РФ помочь в налаживании отношений Кипра и Турции

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью греко-кипрской газете Philenews заявил, что Москва готова содействовать налаживанию отношений между Кипром и Турцией.

По его словам, это случится, если обе стороны изъявят соответствующее желание.

«Готовы содействовать выстраиванию добрососедства между Республикой Кипр и Турецкой Республикой, но, разумеется, только в том случае, если нас об этом заинтересованно попросят обе стороны», — сказал Лавров.

Дипломат также отметил, что российская сторона уже неоднократно призывала руководство cтран восточного Средиземноморья «к политической дальновидности, урегулированию споров исключительно мирным путем, в правовом поле».

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