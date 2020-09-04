Минск обвинил Запад в попытке незаконно сменить власть в Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша, Литва, Чехия и Украина пытаются незаконно сменить власть в республике, передает РИА «Новости».

По словам главы ведомства, «спасти страну от беззакония и произвола» удалось лишь благодаря тому, что народ поддержал решения президента Белоруссии Александра Лукашенко, а органы государственного управления действовали слаженно.

Хренин также выразил благодарность России и Китаю за помощь Минску в это непростое время.

Ранее Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину во вмешательстве во внутренние дела республики и управлении протестами.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.