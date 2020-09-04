Собянин привился от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече, что сделал прививку от коронавируса.
«Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас... в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что чувствует себя хорошо.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти превысило 26 млн, умерли больше 850 тысяч человек.
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