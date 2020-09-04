Песков: спецслужбы изучают данные Минска по заявлению Берлина о Навальном

Спецслужбы России анализируют переданные Минском данные о том, что заявления Берлина об отравлении Алексея Навального фальсифицированы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что пока не знает содержания материалов, поэтому не может дать комментарий. По словам Пескова, Белоруссия передала данные России в четверг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал российскому премьеру Михаилу Мишустину, что белорусская разведка перехватила разговор Варшавы и Берлина, подтверждающее, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель про «отравление» Навального — неправда.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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