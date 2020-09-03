Помпео счел Китай опаснее России

Коммунистическая партия Китая представляет для США большую угрозу, чем Россия, уверен американский госсекретарь Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Единственная и наибольшая угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранного государства исходит со стороны Коммунистической партии Китая», — отметил Помпео.

Он подчеркнул, что китайская Коммунистическая партия наращивает военный потенциал. Кроме того, она «внедрилась в США так, как этого не сделала Россия». Кроме того, по словам госсекретаря, Китай использовал свою «экономическую мощь» для уничтожения десятков тысяч рабочих мест в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пентагон считает, что ядерный арсенал КНР вырастет в два раза за 10 лет

— Пентагон заявил о превосходстве Китая в трех военных областях

— США введут ограничения для китайских дипломатов