Помпео счел Китай опаснее России
Коммунистическая партия Китая представляет для США большую угрозу, чем Россия, уверен американский госсекретарь Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Единственная и наибольшая угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранного государства исходит со стороны Коммунистической партии Китая», — отметил Помпео.
Он подчеркнул, что китайская Коммунистическая партия наращивает военный потенциал. Кроме того, она «внедрилась в США так, как этого не сделала Россия». Кроме того, по словам госсекретаря, Китай использовал свою «экономическую мощь» для уничтожения десятков тысяч рабочих мест в США.
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