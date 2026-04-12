«Схема Долиной» подтолкнула риелторов на новые меры безопасности

Baza: риелторы проверяют родственников продавца жилья из-за «схемы Долиной»
Риелторы ввели новые меры контроля при покупке жилья, чтобы избежать обмана покупателей по так называемой «схеме Долиной». Для подтверждения добровольной продажи теперь необходимо подтверждение от родственников владельцев квартир, пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что справок из психдиспансера и прочих документов о переходе прав на жилье уже недостаточно для гарантии безопасности. Чтобы подтвердить законность сделки, риелторы связываются сразу с несколькими членами семьи владельца. От близких требуется письменное подтверждение, что владелец действительно намерен продать свою квартиру добровольно и находится в адекватном состоянии.

По данным Baza, агентства могут отказаться от сделки, если родственники находятся за границей или владелец квартиры отказывается давать их контакты. Под те же критерии попадают одинокие пенсионеры, так как спросить об их добровольном намерении не у кого. Риски для агентств и покупателей в таких случаях оцениваются выше, чем потенциальная прибыль.

«Эффектом Долиной» или «схемой Долиной» называют план продажи квартиры, при котором владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что действовал якобы под влиянием мошенников. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную за квартиру сумму.

Термины появились после громкого скандала с певицей Ларисой Долиной: в августе 2024 года она продала квартиру за более чем 100 млн рублей, а затем через суд вернула недвижимость себе. Однако покупательница Полина Лурье в конце 2025 года смогла через Верховный суд вернуть право собственности на квартиру себе.

