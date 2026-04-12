В Ормузском проливе два танкера резко сменили курс после провала переговоров США и Ирана

Bloomberg: два танкера развернулись в Ормузском проливе после провала переговоров между США и Ираном
Два крупных танкера пытались пройти через Ормузский пролив в направлении Персидского залива, но развернулись, когда стало известно, что переговоры США и Ирана в Пакистане зашли в тупик. Об этом сообщает Bloomberg.

«В воскресенье два пустых супертанкера попытались пройти через Ормузский пролив в Персидский залив, но в последний момент развернулись на 180 градусов, когда мирные переговоры между США и Ираном зашли в тупик», — сообщает источник.

По данным Bloomberg, речь идет о танкере Agios Fanourios I, который следовал в Ирак, и танкере Shalamar, идущем на остров Дас в Персидском заливе. Конкретные причины смены курса неизвестны, ведь и Ирак, и Пакистан, под чьим флагом шел Shalamar, имеют разрешение на прохождение через Ормузский пролив. Однако оба судна резко сменили курс и повернули обратно именно тогда, когда участники переговоров в Исламабаде объявили, что им не удалось достичь соглашения, уточняет медиа.

Открытие Ормузского пролива стал одним из ключевых проблемных вопросов в переговорах США и Ирана. Тегеран закрыл этот важный для мировой экономики логистический путь для кораблей некоторых недружественных стран.

Ранее журналист рассказал, что несколько американских кораблей пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном.

 
