Жителям Подмосковья предсказали скорый спад весеннего половодья

В Московской области началась устойчивая фаза спада весеннего половодья: за минувшие сутки уровень воды на участке Оки от Серпухова до Коломны снизился на 32-55 см, на остальных реках региона — примерно на 20 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он прогнозирует, что в ближайшие двое-трое суток на реках Подмосковья продолжится спад половодья с интенсивностью снижения уровня воды 20-60 см. Затопления поймы рек Северка и Пахра пока сохранятся, но с постепенным уменьшением глубины. При этом на двух реках за сутки зафиксировано небольшое повышение уровня воды: на 20 см — на Исконе и на 5 см — на Северке.

Подтопленными остаются 12 участков автомобильных дорог в Луховицах и Воскресенске, два низководных моста в Домодедово и Луховицах, а также 75 приусадебных участков в Орехово-Зуевском и Богородском округах и Воскресенске. По-прежнему отрезан от транспортного сообщения один населенный пункт — луховицкое село Слемские Борки, сообщил Леус.

Пик паводка в Подмосковье пришелся на конец марта — начало апреля, когда уровень воды на некоторых реках превышал критические отметки, напомнил метеоролог.

