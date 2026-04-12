Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из шин

Юрист Жаров: за лебедей из шин россиянам грозит штраф и уголовная статья
За украшение клумб у жилых домов покрышками россиянам грозит штраф до 5 тыс. рублей и уголовная ответственность. Об этом рассказал руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров, передает ТАСС.

«Согласно действующему законодательству РФ, отработанные покрышки относятся к отходам производства и потребления IV класса опасности. Это означает, что даже простое складирование шин на придомовой территории, в том числе использование их в качестве [украшений] клумб, ограждений или малых архитектурных форм (например, лебедей), признается несанкционированным размещением отходов», — подчеркнул эксперт.

Жаров добавил, что с 2021 года надзорные органы и суды однозначно трактуют подобные действия как нарушение. В качестве наказания россиянам, по его информации, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, если суд признает ответчика виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП.

«Повторное нарушение в течение года грозит штрафом уже до 5 тысяч рублей», — уточнил эксперт.

В случае же, когда шины поджигаются или иным образом способствуют попаданию токсичных веществ в воздух или почву, нарушителей может ждать уголовная ответственность. В свчязи с чем Жаров дал совет россиянам не создавать себе проблем, и сдавать старые покрышки в специализированные пункты.

До этого эколог рассказал, как россиянам можно избавиться от старых покрышек. Для их утилизации есть шиномонтажи, перерабатывающие заводы и специальные пункты приема отработанных покрышек, сообщил эксперт.

Ранее в Петербурге подростки получили по четыре года колонии за поджог покрышек

 
