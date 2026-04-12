Российский вратарь установил рекорд НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Василевский установил рекорд по быстроте побед в НХЛ
Официальный сайт НХЛ

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд по числу побед в лиге для игроков, сыгравших не более 600 матчей.

Минувшей ночью «Тампа» переиграла в гостях «Бостон Брюинз» — 2:1. Для Василевского эта победа стала 369-й в 597 проведенных в НХЛ матчах.

Второе место в данном рейтинге занимает российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, в его активе 339 побед.

Андрей Василевский вместе с соотечественником Ильей Сорокиным из «Нью-Йорк Айлендерс» в прошлом месяце стали главными кандидатами на награду «Везина Трофи».

Приз вручается лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного чемпионата. На первой строчке рейтинга расположился Василевский (71 очко, 11 первых мест), Сорокин занимает второе место (61, 4). Тройку претендентов замкнул канадец Логан Томпсон из «Вашингтон Кэпиталс» (30).

Ранее Александр Овечкин провел 1571-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!