Россиянам посоветовали фильмы к просмотру в День космонавтики

Кинокритик Егор Москвитин рассказал ТАСС, какие фильмы можно посмотреть в День космонавтики.

Картина «Первые на Луне» Алексея Федорченко стала первой рекомендацией кинокритика. Москвитин назвал работу «хулиганским мокьюментари» о том, что россияне были первыми на Луне. Эксперт также посоветовал россиянам оценить хоррор-боевик «Черная дыра» с Вином Дизелем и проект «К звездам» с Брэдом Питтом.

«Не только библейская притча, но и психологическая драма о том, что движет каждым из прометеев», — поделился кинокритик.

Москвитин также выделил фильмы «Аниара: космическая обитель» и «Человек на Луне».

«Первая — выразительная шведская антиутопия об изгнании человека из рая, которым все это время была Земля (но мы не замечали). А второй фильм — биография Нила Армстронга от режиссера «Ла-Ла Ленда», которая строится на пронзительной гипотезе: в космос астронавт отправился, чтобы преодолеть гравитацию земной трагедии — потери ребенка», — рассказал эксперт.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. С тех пор ежегодно в этот день отмечается День космонавтики.

