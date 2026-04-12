Овечкин провел рекордную игру в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новое достижение.

В прошедшем матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» 40-летний капитан «столичных» вышел на лед в 1571-й раз. По данному показателю Овечкин занимает 15-е место во всей истории НХЛ, следующей целью россиянина является Рэй Бурк, сыгравший в НХЛ 1612 матчей.

Встреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи «Кэпиталз» набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

Ранее Александр Овечкин вышел на пятое место по очкам в НХЛ.