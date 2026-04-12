Shaman и Мизулина освятили большой кулич и яйца

Певец Shaman и глава ЛБИ Мизулина освятили пасхальный кулич и яйца в храме
Телеграм-канал «Екатерина Мизулина»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и его жена, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина освятили кулич и яйца в храме. Об этом глава ЛБИ сообщила в своем Telegram-канале.

«Сходили с Ярославом освятить куличи. По дороге пообщались со студентами», — уточнила Мизулина.

На записи видно, как супруги накануне Пасхи отправились в церковь с корзиной, в которой находились большой кулич и яйца. По пути в храм они держались за руки и смеялись. Во время встречи с поклонниками певец и глава ЛБИ сделали несколько фотографий с ними и ответили на их вопросы.

До этого певец Shaman намекнул журналистам, что пока не торопится заводить детей со своей женой Екатериной Мизулиной. Он подчеркнул, что в этом вопросе не стоит торопить события. «Поживем — увидим, тут как Бог даст», — сказал Shaman.

5 ноября Shaman и глава ЛБИ сочетались в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов, вместо белого платья и костюма оделись в зеленую одежду, похожую на солдатскую форму.

Ранее телеведущий Кушанашвили заявил, что у Shaman «мозгов меньше, чем у кота».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!