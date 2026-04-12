Дед-педофил насиловал малолетнюю внучку, пока та не родила ребенка

В Нигерии дед-педофил насиловал 14-летнюю внучку, пока та не родила
В Нигерии 14-летняя девочка родила от своего 75-летнего деда. Об этом сообщает The Nation.

Девочка жила в доме деда по материнской линии с возраста двух лет. Во время Рамадана прошлого года дед начал изолировать внучку и систематически насиловать ее, пока та не забеременела. Когда ребенок был уже на седьмом месяце и положение стало очевидным, родственники попытались сделать аборт.

Девочку вывезли в неизвестное учреждение, где сделали инъекции и дали таблетки. Процедура не удалась — ребенок выжил. Сама пострадавшая вспоминает, что у нее была сильная дрожь, обильное кровотечение и сильные боли. Затем дед попытался обвинить в случившемся незнакомого юношу из малообеспеченной семьи, но внучка опровергла эту версию. По словам девочки, местным чиновникам заплатили 2 млн найр, чтобы замять дело.

Пострадавшая обратилась к правозащитникам, после чего к расследованию подключились государственное агентство по защите прав детей и полиция. Тест ДНК показал, что дед девочки является биологическим отцом ее ребенка.

Сейчас пожилой мужчина арестован и находится под стражей до завершения расследования. Девочка уже родила сына и ожидает правосудия.

