Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп намекнул на свой следующий шаг после провала сделки с Ираном в Исламабаде

Трамп репостнул статью о морской блокаде Ирана после провала сделки в Исламабаде
Alex Brandon/Reuters

После несостоявшейся сделки с Ираном в Исламабаде президент США Дональд Трамп репостнул на свою страницу в соцсети Truth Social статью журналиста Джона Соломона о морской блокаде Исламской Республики в издании JustTheNews.

В статье под названием «Козырь в рукаве Трампа на случай, если Иран не уступит: морская блокада» приводятся мнения экспертов, которые допускают, что США могут осуществить морскую блокаду Ирана, как это произошло с Венесуэлой перед захватом президента страны Николаса Мадуро.

«По иронии судьбы, огромный авианосец USS Gerald Ford, возглавлявший блокаду Венесуэлы, сейчас находится в Персидском заливе», — обратил внимание автор публикации.

Ссылка на эту статью появилась в личном аккаунте Трампа. Таким образом, стоит полагать, он подтвердил вероятность такого исхода событий в конфликте с Ираном.

Переговоры между Ираном и США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке состоялись в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций, однако заключить мирную сделку так и не смогли.

По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, переговоры проходили в атмосфере недоверия и подозрений. Несмотря на это, иранская и американская делегации все-таки сумели достичь взаимопонимания по ряду вопросов. Однако по двум-трем важным моментам мнения сторон разошлись. Багаи отметил, что именно поэтому сделка не состоялась.

Ранее стали известны «крайне завышенные» требования США к Ирану на переговорах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
