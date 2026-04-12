Трамп намекнул на свой следующий шаг после провала сделки с Ираном в Исламабаде

После несостоявшейся сделки с Ираном в Исламабаде президент США Дональд Трамп репостнул на свою страницу в соцсети Truth Social статью журналиста Джона Соломона о морской блокаде Исламской Республики в издании JustTheNews.

В статье под названием «Козырь в рукаве Трампа на случай, если Иран не уступит: морская блокада» приводятся мнения экспертов, которые допускают, что США могут осуществить морскую блокаду Ирана, как это произошло с Венесуэлой перед захватом президента страны Николаса Мадуро.

«По иронии судьбы, огромный авианосец USS Gerald Ford, возглавлявший блокаду Венесуэлы, сейчас находится в Персидском заливе», — обратил внимание автор публикации.

Ссылка на эту статью появилась в личном аккаунте Трампа. Таким образом, стоит полагать, он подтвердил вероятность такого исхода событий в конфликте с Ираном.

Переговоры между Ираном и США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке состоялись в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций, однако заключить мирную сделку так и не смогли.

По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, переговоры проходили в атмосфере недоверия и подозрений. Несмотря на это, иранская и американская делегации все-таки сумели достичь взаимопонимания по ряду вопросов. Однако по двум-трем важным моментам мнения сторон разошлись. Багаи отметил, что именно поэтому сделка не состоялась.

Ранее стали известны «крайне завышенные» требования США к Ирану на переговорах.