В Финляндии призвали Зеленского подтвердить действиями слова о мире

Политик Мема: слова Зеленского не подкреплены конкретными действиями
Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании продлить перемирие с Россией не подкреплены «реальными действиями». Об этом в соцсети X написал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По словам политика, предложение Зеленского продлить пасхальное перемирие является «хорошим», однако за ним «должны последовать» реальные действия, а именно Украина должна отказаться от вступления в НАТО и демилитаризации страны.

Однако, написал Мема, недавний инцидент с падением украинских дронов на территории Финляндии, показывает, что слова Зеленского не подкреплены реальными действиями.

«Инцидент с дронами в Финляндии — хороший пример того, что слова Зеленского не подкреплены конкретными действиями. Мне кажется, что Россия продолжает оставаться открытой для дипломатии, но Зеленский не делает ни шага к тому, чтобы призвать Москву к диалогу», — подчеркнул он.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие началось с 16:00 субботы и продлится до конца 12 апреля. При этом сообщалось о нескольких нарушениях пасхального перемирия Украиной.

Также бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель писала, что Зеленский делает «бесконечный поток» заявлений, которые имеют мало веса, редко превращаются в конкретные действия и напоминают «сценарий для дешевого сериала».

Ранее Мема рассказал о «худшем послании» Европы властям РФ.

 
