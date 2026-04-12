Шаляпин сравнил народные хоры с попсой

Певец Прохор Шаляпин заявил «Пятому каналу», что народные хоры будут всегда актуальны.

«Я вас уверяю, всех забудут, все забудется, а эти хоры и коллективы будут существовать через 100 лет. Мы, наверное, уже не будем смотреть. Но кто-то после нас будет и подумает: «Как круто. Вот это да». И буду подражать и копировать. И все это пойдет дальше. А не наши все эти продюсеры с приветом», — подчеркнул артист.

Шаляпин считает, что народные хоры представляют собой традиции, культуру и собранность, в отличие от поп-исполнителей. По мнению артиста, в шоу-бизнесе много распущенности. Он уточнил, что не против «голеньких телец на сцене», но «всему свое время».

«Если это молоденькая девочка Клава Кока, Валя Карнавал — это одна история. Но когда тебе перевалило «за», показывать одно место уже неприлично», — рассказал исполнитель.

Шаляпин назвал народные хоры фундаментальной культурой России. Он напомнил, что многие коллективы этого жанра гастролируют по миру. По словам исполнителя, иностранцы «на ура» принимают российские хоры.

«Эта культура, над которой все встают и хлопают, даже не понимая язык», — отметил певец.

