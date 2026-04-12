Иран пообещал возродить объекты своей нефтяной отрасли до 80% за пару месяцев

Замминистра нефти Ирана: НПЗ и хранилища будут восстановлены до 80% за 2 месяца

Иран сможет восстановить поврежденные ударами объекты своей нефтеперерабатывающей инфраструктуры на 70-80% от их прежней мощности за один-два месяца. Такое заявление сделал замминистра нефти страны и гендиректор Иранской нефтеперерабатывающей и распределительной компании Мохаммад Садег Азимифар в эфире телеканала SNNTV.

«Наши силы направлены почти на все поврежденные объекты, привлечены соответствующие подрядчики, начались восстановительные работы. На большинстве поврежденных нефтеперерабатывающих и распределительных предприятий мы можем восстановить 70-80% прежней мощности в течение 1-2 месяцев, а затем в среднесрочной и долгосрочной перспективе — достичь 100% мощности», — заверил чиновник.

На нефтехранилище Шахр-э-Рей работают около 2 тысяч человек, которые занимаются восстановлением объектов транспортировки и хранения нефти, добавил замминистра.

По его словам, в течение ближайших 10 дней будет частично запущен Лаванский НПЗ, для которого был разработан «срочный план по поэтапному восстановлению».

Азимифар признал, что из-за израильских и американских ударов пострадала «вся цепочка нефтеперерабатывающей промышленности» Ирана от заводов до заправочных станций. Кроме того, были повреждены линии электроснабжения объектов профильной инфраструктуры.

