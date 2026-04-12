«Фонтанка»: в Петербурге около 40 человек заперли в Никольском саду
В Петербурге неизвестные без предупреждения заперли около 40 человек в саду. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 11 апреля. Около 40 человек, среди которых были пожилые люди, дети и инвалиды, не могли покинуть территорию Никольского сада более часа — ворота оказались заперты. Собак и детей передавали через забор. Одна из посетительниц принесла стремянку, помогла нескольким людям перебраться. Отмечается, что 76-летняя женщина перелезла через ограждение самостоятельно.

В комитете по благоустройству объяснили, что сады находятся на просушке, а застрявшие «самовольно зашли» через открытую калитку. Сотрудники садово-паркового предприятия после звонков запертых в службу 112 прибыли на место и открыли ворота.

Ранее 89-летняя женщина совершила спуск по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.

 
