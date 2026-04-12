Бывший замглавы польской разведки назвал Орбана и Сийярто российскими агентами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто якобы являются «российскими агентами». Об этом польскому изданию Onet заявил бывший замглавы польской разведки Анджей Дерлатка.

«Нужно называть вещи своими именами. Премьер-министр Орбан и министр Сийярто были российскими агентами. Сейчас, из-за выборов и отношений с Венгрией, никто не использует такие термины. Но это сеть российских агентов. Давайте скажем это громко и ясно», — отметил Дерлатка.

По его мнению, информация о разговорах Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым показала, что внутри НАТО «есть агент, который сливает информацию». Также Дерлатка предположил, что во время визитов в Минск Сийярто якобы встречался «с оперативным сотрудником российской разведки», так как эти поездки, с его точки зрения, «не имели политического, военного или экономического обоснования».

«Таким образом, можно сказать, что у России все это время были здесь агенты. Нет необходимости вербовать кого-либо, когда у вас есть агенты в высших эшелонах власти Европейского союза и НАТО. Я потрясен всем этим», — считает Дерлатка.

21 марта газета Washington Post сообщила, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы периодически звонит главе МИД России Сергею Лаврову, также в сеть попали записи разговоров министров. Сийярто сказал, что не считает это проблемой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сам факт прослушивания телефона Сийярто говорит об иллюзорности европейского единства. Лавров же подчеркнул, что не обсуждает с иностранными партнерами каких-либо запретных тем.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал беседы Сийярто и Лаврова «предательством» солидарности ЕС. А пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сказала, что ЕК требует от Венгрии срочных объяснений по поводу телефонных разговоров.

Ранее Лавров посоветовал Европе не позориться из-за утечек разговоров.