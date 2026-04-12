Российские военные пресекли несколько попыток ВСУ прорваться через позиции ВС РФ

Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ прорваться в Сумской области и ДНР

Российские военнослужащие сорвали четыре попытки выдвижения украинских сил в Сумской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, украинские силы пытались прорваться в районе Кондратовки, Новой Сечи в Сумской области, а также в районе населенного пункта Каленики в ДНР. У Новой Сечи украинские бойцы пытались совершить прорыв дважды, но это им не удалось, рассказали в МО.

По данным министерства, ВСУ нарушали объявленное в зоне СВО пасхальное перемирие более 1,9 тыс. раз.

В частности, в ночь на 12 апреля украинские вооруженные формирования трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области. Российские бойцы отразили все атаки, сообщили в Минобороны.

В свою очередь губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил утром 12 апреля, что ВСУ атаковали регион 15 беспилотниками, девять из них удалось сбить.

Ранее российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Сумской области.