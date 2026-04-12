Орбан спрогнозировал сроки открытия нефтепровода «Дружба»

Украина запустит нефтепровод «Дружба» сразу после окончания парламентских выборов в Венгрии. Такое мнение выразил премьер-министр страны Виктор Орбан, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его (трубопровод. — «Газета.Ru») откроют», — сказал Орбан.

Политик также отметил, что Украина неоднократно вмешивалась в предвыборную кампанию Венгрии, в том числе, когда остановила поставки российской нефти через «Дружбу». В ответ Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение Киеву кредита на €90 млрд, напомнил он.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» должны отремонтировать до конца мая.

27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Венгрии и Словакии. В Киеве это решение связали с повреждением объекта. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта есть спутниковые данные о том, что нефтепровод «Дружба» готов к работе, и Украина блокирует его по политическим причинам.

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.