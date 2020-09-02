Лавров заявил об отсутствии необходимости во встрече с представителями КС Белоруссии

В России не видят смысла во встрече с представителями Координационного совета оппозиции Белоруссии до тех пор, пока он не получит законный статус и четкую программу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с белорусским коллегой в Москве Владимиром Макеем.

«В этих условиях мы искренне считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты», — сказал российский министр.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отметил, что республике удалось избежать украинского сценария цветной революции.

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