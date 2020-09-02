На сессии ГА ООН покажут видеозаявление Путина

Видеозаявление российского лидера Владимира Путина покажут 22 сентября в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на список выступающих.

Мероприятие будет длится с 21 по 29 сентября.

Первым на Генассамблее ООН выступит президент Бразилии Жаир Болсонару, после — глава США Дональд Трамп.

Президент России в списке выступающих значится под седьмым номером.

На сессии ГА ООН также покажут заявления глав Турции, Китая, Чили, Кубы, Ирана и других.

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