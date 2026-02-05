Размер шрифта
Из России под видом статуи пытались вывезти осколок известного метеорита

В порту Петербурга остановили контейнер с осколком метеорита
Telegram-канал «Mash»

Таможенники не позволили вывезти из России в Великобританию метеорит. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в порту Петербурга специалисты решили проверить один из контейнеров с крупным грузом, который весил более двух тонн.

Отправитель задекларировал предмет как скульптуру для ландшафтного дизайна, однако благодаря экспертизе выяснилось, что в контейнере находился осколок железного метеорита Алетай.

«Это один из самых больших железных метеоритов, найденных на Земле. Он может быть обломком как древней протопланеты, так и крупного астероида, разрушившегося 4,5 млрд лет назад», – сообщается в публикации.

Отмечается, что в Россию предмет попал из одной из стран ЕАЭС. Позже его пытались отправить в Великобританию тайно.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Фигуранты могут получить срок до трех лет.

Ранее таможенники в Белоруссии нашли енота в автомобиле, прибывшем из США.
 
