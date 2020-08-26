ЦТАК: Ким Чен Ын провел заседание партии по вопросам борьбы с COVID-19

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), посвященное борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заседании обсуждались вопросы государственной политики по «преодолению последствий мирового кризиса общественного здравоохранения», а также недочеты руководства страны по сдерживанию коронавируса на границах республики.

«Верховный лидер... подчеркнул необходимость принять в масштабе всей партии и всего общества активные меры по дальнейшему укреплению и поддерживанию противоэпидемической готовности и окончательно положить конец ряду недостатков в борьбе с пандемией», — говорится в сообщении агентства.

Ранее на территории КНДР был зафиксирован один случай подозрения на заражение коронавирусом. Северокорейские СМИ утверждают, что инфекция не подтвердилась, и республика остается свободной от пандемии.

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