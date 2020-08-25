Лавров заявил, что Запад руководит белорусской оппозицией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад руководит белорусской оппозицией. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы привлекли внимание к инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко... – инициатива проведения конституционной реформы... Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», — сказал Лавров.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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